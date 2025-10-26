Einen überragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd errangen Steve Dieske und sein Team FSV Budissa Bautzen gegen den FC Einheit Rudolstadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 195 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener waren den Gästen aus Rudolstadt mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jannik Käppler für Bautzen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Bautzener legten in der 21. Spielminute nach. Diesmal war Karl-Ludwig Zech der Torschütze.

FSV Budissa Bautzen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 21. Minute

Der Siegeszug der Bautzener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steve Dieske im gegnerischen Tor. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Tom Nathe kam rein für Oscar Haustein und Theo Schäller für Julien Hentsch. Auf der Gastseite sprangen Liam Floßmann für Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi für Tom Krahnert ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Darius Böhme den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (83.). Damit war der Sieg der Bautzener gesichert. Der FSV Budissa Bautzen hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Zech (79. Böhme), Schröder, Gerhardi (61. D. Rohlik), Hentsch (79. Schäller), Käppler, Kloß (61. Orosz), Hennig, A. Rohlik, M. Noack, Haustein (68. Nathe)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (65. Fadavi), Rühling (83. Siegel), Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Zerrenner (65. Floßmann), Frackowiak, Schneider, Heß, Smyla, Schlegel, Rupprecht

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195