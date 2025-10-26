Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der FSV Budissa Bautzen von Trainer Steve Dieske aus dem Spiel mit dem FC Einheit Rudolstadt vom Platz.

Bautzen/MTU. Die 195 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener schlugen die Gäste aus Rudolstadt mit 5:0 (3:0) deutlich.

Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bautzener legten in der 21. Spielminute nach. Diesmal war Karl-Ludwig Zech der Torschütze.

FSV Budissa Bautzen führt in Minute 21 mit 2:0

Der Siegeszug der Bautzener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steve Dieske im gegnerischen Tor. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Tom Nathe wurde für Oscar Haustein eingesetzt und Theo Schäller für Julien Hentsch. Auf der Gastseite räumten Max Zerrenner für Liam Floßmann und Tom Krahnert für Yaser Bakavoli Mohammadi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Darius Böhme (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 gingen die Bautzener als Sieger vom Platz. Der FSV Budissa Bautzen sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Gerhardi (61. D. Rohlik), Käppler, Zech (79. Böhme), Haustein (68. Nathe), A. Rohlik, Hennig, Schröder, M. Noack, Hentsch (79. Schäller), Kloß (61. Orosz)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Smyla, Heß, Frackowiak, Schneider, Schlegel, Zerrenner (65. Floßmann), Ensenbach (65. Fadavi), Rühling (83. Siegel), Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Rupprecht

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195