Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem Bischofswerdaer FV 1 am Sonntag nicht, als er sich vor 206 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den VfL Halle 96 verabschieden musste.

Joel Marks (VfL Halle 96) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (35.). Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ludwig Bölke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 53

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Martin Sobe kam rein für Luis Bürger und Tony Reh für Luca Krause. Auf der Gastseite sprangen Vladislav Rayko für Arlind Shoshi und Anxhelo Kurti für Josua Felipe Frühauf ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 72. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte noch einmal Gelb ein.

Am Ende der Partie sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Anxhelo Kurti den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scharfe, Bürger (63. Sobe), Weiß, Hecker, Born (85. Scholze), Hofmann, Scheunert, Dolla, Fromm, Krause (76. Reh)

VfL Halle 96: Stark – Haese, Hüttig (90. Cabral), Arzumanian (79. Emmerich), Bölke, Dos Santos, Lubsch, Frühauf (79. Kurti), Shoshi (66. Rayko), Pessel, Marks

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206