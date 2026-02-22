Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Rudolstadt in der Partie gegen den VfB Empor Glauchau letztes Wochenende in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (48.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (54.).

FC Einheit Rudolstadt liegt 0:2 zurück – Minute 54

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FC Einheit Rudolstadt steckte noch einmal Gelb ein.

In der allerletzten Minute konnte Werrmann (Glauchau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Glauchauer den Platz als Sieger. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Heß (79. Barthel), Schlegel, Ensenbach (75. Rupprecht), Frackowiak, Starke, Rühling, Schneider, Krahnert, Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Kponton (46. Zerrenner)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Hähnel, Werrmann, Bernhardt, Rühling (61. Luge), Sieber, Riesen (76. Gaida), Barth (83. Bernert), Ullmann, Knoll, Hertel (76. Sovago)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125