In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine üble Pleite gegen den VfB 1906 Sangerhausen und ging 0:9 (0:4) vom Platz.

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 wurden die Fans des FSV Barleben 1911 am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Neun Bälle gingen Keeper Tim Luca Alexander durch die Finger. Das Spiel endete 0:9 (0:4).

Damien Halle traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Sangerhäuser legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Halle der Torschütze (20.).

FSV Barleben 1911 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 20

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Philip Schütz traf in Minute 33, Halle in Minute 45, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 48, Theo Schremmer in Minute 55, Philip Schütz in Minute 70 und Sixten-Conner Bärwolf in Minute 75. Spielstand 8:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Nur eine Spielminute darauf konnte Tim Lange (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 9:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB 1906 Sangerhausen

FSV Barleben 1911: Alexander – J. L. Meyer (46. Leon), Winter, Mathiot, J. P. Meyer, Teubner, Korbginski, Müller, Altergott, Hein, Rautmann

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Nicolai (50. Ruppe), Schütz, Buchhorn, Bärwolf, Schremmer (55. Hering), Halle, Zarkua (50. Ehrich), Grenzebach (55. Schoder), Bühling, Lange

Tore: 0:1 Damien Halle (17.), 0:2 Damien Halle (20.), 0:3 Philip Schütz (33.), 0:4 Damien Halle (45.), 0:5 Sixten-Conner Bärwolf (48.), 0:6 Theo Schremmer (55.), 0:7 Philip Schütz (70.), 0:8 Sixten-Conner Bärwolf (75.), 0:9 Tim Lange (76.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 14