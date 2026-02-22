Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber der NSG SSC/RW Weißenfels machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

SV Fortuna Magdeburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen NSG SSC/RW Weißenfels

Magdeburg/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Roman Laqua mit 0:2 (0:1) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Lucas Menzel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – 81. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Tim Schulze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (81.). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Böttcher, Gödecke, Czerwenka, Starikovskiy (74. Drizari), Al-Chuaibi, Tapsoba (46. Heise), Shaqiri (64. Mohibi), Prause (46. Kirchhoff), Meister, Telch

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Saedan, Buttlar, Kalkofen, Ulrich (67. Perrey), Sturm (86. Meyer), Menzel (61. Ohl), Schulze, Heerdegen, Kuhles, Wagner

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31