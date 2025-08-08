Kein Punktgewinn für SC Freital: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1 einstecken.

Philipp Scharfe traf für den Bischofswerdaer FV 1 in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bischofswerdaer waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Eduard Hofmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

SC Freital hinkt 0:2 hinterher – 35. Minute

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Bruno Schiemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Freitalern noch ein Tor zu bescheren (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Bischofswerdaer FV 1 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Freitaler sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – Bischofswerdaer FV 1

SC Freital: Kamenz – Weidauer (75. Menz), Fluß (75. Ohnesorge), Frenzel, Herold, Schiemann, Horschig, Michael (46. Adler), Schulze (29. Tänzer), Wermann, Von Brezinski

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Weiß, Stopp, Baum (71. Krautschick), Scharfe (85. Scholze), Scheunert, Hofmann, Reh, Born, Dolla (78. Rettig), Hecker (71. Bürger)

Tore: 0:1 Philipp Scharfe (16.), 0:2 Eduard Hofmann (35.), 1:2 Bruno Schiemann (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 586