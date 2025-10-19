Für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Glauchau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 am Sonntag 1:2 (0:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Patrick Hinze am Ende der ersten Halbzeit, als Simon Hauck für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte jetzt einmal Gelb (46.). Die Brandenburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der VfB Empor Glauchau kassierte noch zweimal Gelb.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Lennard Wurster, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Brandenburger zu entscheiden (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Barth, Ullmann, Hähnel, Anger (68. Bernhardt), Werrmann, Bochmann, Mack, Sieber (33. Mende), Albustin, Knoll (68. Thiam)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (72. Seeger), Göth (43. Wurster), Hauck, Steinborn (72. Plumpe), Samson, Fron, Ekalle (86. Kruska), Sommer, Hellwig, Mustapha

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127