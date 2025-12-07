Ergebnis 15. Spieltag Eine knappe Niederlage steckt VfL Halle 96 gegen VfB Germania Halberstadt ein: 1:2
Mit einer Niederlage für den VfL Halle 96 endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).
Halle/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Hallenser Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der VfB Germania Halberstadt verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).
Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Davidson Tomás Cabral für Halle traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen (30.). Das Gegentor konnten die Halberstädter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Silvio Rust den Ball ins Netz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 15
1:1 im Duell zwischen VfL Halle 96 und VfB Germania Halberstadt – 61. Minute
Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Halberstädter zu entscheiden (90.+1).
Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt
VfL Halle 96: Stark – Haese, Oikonomidis, Kurti (68. Borval), Marks, Hüttig, Jagatic, Bölke, Cabral, Lubsch (77. Pessel), Jagupov
VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler, Stobbe, Kuffner Sandri, Klaschka (70. Kühnhardt), Rust, Hackethal, Heinrich, Ertmer (90. Hujdurovic), Huber, Grzega
Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98