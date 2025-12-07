Mit einer Niederlage für den VfL Halle 96 endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).

Halle/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Hallenser Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der VfB Germania Halberstadt verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Davidson Tomás Cabral für Halle traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen (30.). Das Gegentor konnten die Halberstädter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Silvio Rust den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 im Duell zwischen VfL Halle 96 und VfB Germania Halberstadt – 61. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Halberstädter zu entscheiden (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Haese, Oikonomidis, Kurti (68. Borval), Marks, Hüttig, Jagatic, Bölke, Cabral, Lubsch (77. Pessel), Jagupov

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler, Stobbe, Kuffner Sandri, Klaschka (70. Kühnhardt), Rust, Hackethal, Heinrich, Ertmer (90. Hujdurovic), Huber, Grzega

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98