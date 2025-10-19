Kein Punktgewinn für VfB Empor Glauchau: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 hinnehmen.

Glauchau/MTU. Der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Patrick Hinze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Simon Hauck das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (44.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (46.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Glauchauer revanchieren: In Minute 65 wurde das Gegentor durch Luis Werrmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Minute 65 VfB Empor Glauchau auf Augenhöhe mit RSV Eintracht 1949 – 1:1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der VfB Empor Glauchau musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Lennard Wurster, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Brandenburger zu entscheiden (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Knoll (68. Thiam), Ullmann, Bochmann, Anger (68. Bernhardt), Werrmann, Barth, Hähnel, Sieber (33. Mende), Mack, Albustin

RSV Eintracht 1949: Brenn – Göth (43. Wurster), Ekalle (86. Kruska), Sommer, Fron, Hellwig, Steinborn (72. Plumpe), Samson, Hauck, Mustapha, Krüsemann (72. Seeger)

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127