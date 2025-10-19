Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Sonntag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Freital ist mit einer klaren 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Philip Weidauer (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Justin Smyla den Ball ins Netz (15.).

FC Einheit Rudolstadt und SC Freital – 1:1 in Minute 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Freitals Sandro Schulze konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Liam Floßmann ersetzte Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi kam rein für Emilio Heß. Auf der Gastseite sprangen Moritz Herold für Ricardo Michael und Bruno Schiemann für Philip Weidauer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Freital kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FC Einheit Rudolstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Hendrik Faik.

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Robin Fluß den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden. Die Rudolstädter sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SC Freital

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Schlegel, Krahnert, Heß (80. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Schneider, Frackowiak, Zerrenner (70. Floßmann), Smyla, Riemer, Rupprecht (80. Ensenbach)

SC Freital: Kamenz – Horschig, Michael (73. Herold), Adler, Weidauer (73. Schiemann), Menz, Heidler (86. Frenzel), Schulze (86. Fluß), Von Brezinski, Tänzer (90. Böcker), Wermann

Tore: 0:1 Philip Weidauer (9.), 1:1 Justin Smyla (15.), 1:2 Sandro Schulze (51.), 1:3 Robin Fluß (90.+2); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Til Kiwitt, Jacob Slotta; Zuschauer: 240