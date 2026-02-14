Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich am 17. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96.

Kleinmachnow/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der VfL Halle 96 haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor : Diesmal setzte Jegor Jagupov den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel RSV Eintracht 1949 gegen VfL Halle 96 – 47. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Ludwig Bölke/Halle (53.), gefolgt von Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) in Minute 71. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Luca Krüsemann wurde für Till Plumpe eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Arlind Shoshi für Anxhelo Kurti und Maximilian Jagatic für Mathieu Racine den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das Spiel endete bitter für den VfL Halle 96. In Minute 81 lenkte Mathieu Racine den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfL Halle 96

RSV Eintracht 1949: Brenn – Güllmeister, Plumpe (79. Krüsemann), Steinborn, Kruska, Mustapha, Yatkiner (62. Göth), Bilbija, Fron, Samson, Ekalle

VfL Halle 96: Stark – Jagatic (75. Racine), Lubsch, Jagupov, Cabral, Frühauf, Shoshi (75. Kurti), Dos Santos, Hüttig, Bölke, Marks

Tore: 1:0 Till Plumpe (45.), 1:1 Jegor Jagupov (47.), 1:2 Ludwig Bölke (53.), 2:2 Matthias Steinborn (71.), 3:2 Mathieu Racine (81.); Schiedsrichter: Cedric de Parade (Leipzig); Assistenten: Romano Wehner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 71