Der FC Einheit Rudolstadt erzielte am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den VfL Halle 96.

FC Einheit Rudolstadt erzielt einen Heimsieg gegen VfL Halle 96 mit 2:0

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

In Minute 23 schoss Max Zerrenner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

FC Einheit Rudolstadt in Minute 26 2:0 in Führung

Nur drei Minuten später konnte Justin Smyla (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (26.). Mit 2:0 verließen die Rudolstädter den Platz als Sieger. Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Krahnert, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Rühling, Schneider, Frackowiak, Smyla, Heß (88. Fadavi), Zerrenner (82. Floßmann), Rupprecht

VfL Halle 96: Schmid – Lubsch, Oikonomidis, Kurti (60. Borval), Jagatic (74. Hentsch), Hüttig (86. Cabral), Jagupov, Haese, Marks, Pessel, Racine

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161