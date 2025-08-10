Dem FC Einheit Rudolstadt gelang es am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 302 Zuschauer waren live dabei.

Rudolstadt/MTU. Die 302 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten das Team aus Stendal mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es düster aus. Doch dann schoss Manfred Starke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Minute 90+3: FC Einheit Rudolstadt baut Führung auf 2:0 aus

In der Nachspielzeit nutzte der FC Einheit Rudolstadt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Sven Rupprecht (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Rudolstädter den Platz als Sieger. In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Smyla, Riemer (90. Schneider), Frackowiak, Schlegel, Heß (68. Floßmann), Stelzer, Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Rupprecht (90. Siegel), Krahnert (68. Ensenbach)

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Kaschlaw (78. Pfeiffer), Kohl, Schleicher, Witte (78. Konieczny), Knoblich (78. Buschke), Schulze, Salge, Stark

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302