Dem FSV Budissa Bautzen glückte es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Auerbach 1 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 165 Zuschauer waren live dabei.

Bautzen/MTU. Die 165 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener schlugen das Team aus Auerbach mit 3:1 (1:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Bautzener konterten in der 39. Minute. Diesmal war Cedric Graf der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Die Bautzener wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Theo Schäller wurde für Toni Orosz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Bereits fünf Minuten später konnte Theo Schäller (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – A. Rohlik, Schröder, M. Noack, Hennig, D. Rohlik, Gerhardi (90. Cellarius), Zech (88. Haustein), Kloß (46. M. Noack), Käppler, Orosz (75. Schäller)

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Guzlajevs, Kaiser, Schmidt, Brejcha, Schneider (69. Spranger), Roscher (69. Cermus), Graf, Schardt, Weigel

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165