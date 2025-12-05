Der BSV Halle-Ammendorf erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 327 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Die 327 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Merseburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Winkler.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Minute 51: BSV Halle-Ammendorf in Führung dank Doppelpack von Dominic Winkler – 2:0

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Dmytro Piven, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (70.). Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler (76. Agwu), Schubert, Pannier (85. Klein), Meyer (88. Schmitz), Hotopp, Hoffmann (90. Bergmann), Dabel, Niesel, Kunze, Piven (80. Englich)

VfB Merseburg: Przigode – Korngiebel, Wagner (46. Berndt), Nicodemus (76. Dähne), Bierschenk, Wagner, Mittler (76. Arndt), Hillemann, Knerler, Kothe (60. Taubert), Frühauf (60. Friedrich)

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327