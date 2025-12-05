Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SC Bernburg gegen den SV 1890 Westerhausen ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Am Freitag haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Nils Erik Fahland das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Arthur Krishteyn (14.) erzielt wurde.

Minute 14: SC Bernburg liegt mit 2:0 vorne

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen musste einmal Gelb hinnehmen.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Leon Christian Schmidt ersetzte Franz Lange. Auf der Gastseite sprangen Zdenek Weickert für Kai Lasse Brahmann und Andrej Weickert für Adriel Ribeiro De Oliveira ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Andrej Weickert, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erlangen (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Staat (90. Heute), Krishteyn, Fahland (86. Weigel), Schauer, Raeck, Lange (67. Schmidt), Giemsa, Krüger, Hilmer, Streithoff

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Winter, Lehmann, Masaka (85. Rojas Peredes), Brahmann (77. Weickert), Lehmann, Miranda Conceicao, Stridde, Masur, Ribeiro De Oliveira (82. Weickert), Rodrigues Lima Filho

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89