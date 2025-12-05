Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Duell mit dem Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Die Magdeburger sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kovkrak, Weidemeier (69. Gerwien), Lange, Ehrenberg (60. Karow), Valle Pousa (60. Sturm), Thon, Domitz, Rexhepi (69. Maarouf), Rudolph, Pide

Haldensleber SC: Switala – Thieke, Von Ameln, Schunaew, Zimmermann (73. Bögelsack), Grabenberg (60. Stadler), Girke, Hüttl (78. Bogdiazh), Hevekerl (64. Hebekerl), Krüger, Ebel (60. Wille)

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127