Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber FSV Budissa Bautzen vor 303 Zuschauern gegen den FC Grimma mit einem souveränen 7:0 (5:0) durch.

Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bautzener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Rohlik der Torschütze (15.).

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte Bautzen einen weiteren Erfolg verbuchen. Felix Hennig traf in der 39. Minute per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Oscar Haustein den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Bautzener entschieden. Die Bautzener sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (61. A. Rohlik), M. Noack (61. Orosz), Schröder, D. Rohlik (72. Haustein), Gerhardi, Müller, Hennig (72. Cellarius), Zech, Käppler, Hentsch (75. Baudisch)

FC Grimma: Cap – Vogel, Katzenberger, Tröger (46. Kind), Nitschke, Ziffert, Werner (81. Pistol), Janz (46. Seidl), Rieger (73. Wächtler), Bartsch, Spreitzer (46. Kaba)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303