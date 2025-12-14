Der FSV Budissa Bautzen hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:3 (1:1).

Bautzen/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Bautzener Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen den RSV Eintracht 1949 verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Theo Schäller (FSV Budissa Bautzen) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tom Fron den Ball ins Netz.

1:1 für FSV Budissa Bautzen und RSV Eintracht 1949 – Minute 30

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Noack wurde für Toni Orosz eingesetzt und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite verließ Luca Krüsemann für Arthur Ekalle den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Arthur Ekalle den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der Brandenburger entschieden. Die Bautzener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schäller, Cellarius (79. Haustein), Zech, Gerhardi, M. Noack, Böhme, Kloß, Käppler, Rohlik, Orosz (68. M. Noack)

RSV Eintracht 1949: Löffler – Samson, Plumpe (87. Jupolli), Mustapha, Wurster (90. Yatkiner), Fron, Steinborn, Güllmeister (87. Göth), Hellwig, Kruska, Krüsemann (70. Ekalle)

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200