Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Sonntag hat der FC Einheit Rudolstadt im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den VfB Empor Glauchau unterlag das Team von Hendrik Faik mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Glauchau ist mit einer deutlichen 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (48.). Die Glauchauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (54.).

FC Einheit Rudolstadt liegt 0:2 zurück – Minute 54

Der Siegeszug der Glauchauer brach nicht ab. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt steckte noch einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Werrmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (90.). Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (75. Rupprecht), Kponton (46. Zerrenner), Schneider, Schlegel, Krahnert, Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Heß (79. Barthel), Frackowiak, Starke, Rühling

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Hertel (76. Sovago), Bernhardt, Hähnel, Knoll, Rühling (61. Luge), Werrmann, Ullmann, Barth (83. Bernert), Sieber, Riesen (76. Gaida)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125