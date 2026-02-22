Klar unterlegen zeigte sich der Haldensleber SC in der Auseinandersetzung gegen den SV Arminia Magdeburg letztes Wochenende in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Am Sonntag haben sich der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:8 (4:6).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Timo Jakob für Magdeburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (6.).

Unentschieden. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Timo Jakob schoss und traf in der 11. Minute zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Haldensleber jedoch nicht unterkriegen. Louis Neumann traf in Spielminute 16 zum zweiten Mal. Unentschieden. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Jannes Michael Prokop traf in Minute 32 per Strafstoß. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:5 aus. Schultz versenkte den Ball in der 38. Minute, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Neumann schoss und traf in der 45. Spielminute zum dritten Mal. Der SV Arminia Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Louis Hering versenkte den Ball in Minute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Schultz (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 8:4 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Madaus, Sulfrian, Neumann, Ahlfeld, Grmay (46. Petrochenko), Fölsch, Prokop (90. Schürmann), Thal, Boege, Schnee

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Reka, Hättasch (64. Hering), Schoendube (46. Sheviakov), Jakob, Gerlach, May, Schultz, Stackfleth, Beyer (70. Scharfe), Kranz

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40