Ergebnis 15. Spieltag 0:2 – SV Fortuna Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen NSG SSC/RW Weißenfels
Die SV Fortuna Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die NSG SSC/RW Weißenfels mit 0:2 (0:1).
Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg und Weißenfels ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Lucas Menzel (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 15
SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – Minute 81
Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Tim Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu erweitern (81.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels
SV Fortuna Magdeburg: Klein – Al-Chuaibi, Shaqiri (64. Mohibi), Czerwenka, Starikovskiy (74. Drizari), Tapsoba (46. Heise), Gödecke, Böttcher, Prause (46. Kirchhoff), Meister, Telch
NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Heerdegen, Sturm (86. Meyer), Menzel (61. Ohl), Wagner, Ulrich (67. Perrey), Kalkofen, Schulze, Saedan, Buttlar
Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31