Die SV Fortuna Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die NSG SSC/RW Weißenfels mit 0:2 (0:1).

0:2 – SV Fortuna Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen NSG SSC/RW Weißenfels

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg und Weißenfels ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Lucas Menzel (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – Minute 81

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Tim Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu erweitern (81.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Al-Chuaibi, Shaqiri (64. Mohibi), Czerwenka, Starikovskiy (74. Drizari), Tapsoba (46. Heise), Gödecke, Böttcher, Prause (46. Kirchhoff), Meister, Telch

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Heerdegen, Sturm (86. Meyer), Menzel (61. Ohl), Wagner, Ulrich (67. Perrey), Kalkofen, Schulze, Saedan, Buttlar

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31