Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber FSV Budissa Bautzen vor 303 Zuschauern gegen den FC Grimma mit einem überragenden 7:0 (5:0) durch.

Bautzen/MTU. 7:0 (5:0) in Bautzen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Steve Dieske, der FSV Budissa Bautzen, am Sonntag im Tor der Besucher aus Grimma untergebracht.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jannik Käppler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Bautzener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Rohlik der Torschütze (15.).

Minute 15: FSV Budissa Bautzen liegt mit 2:0 vorne

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Bautzener einen zusätzlichen Erfolg. Felix Hennig traf in der 39. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Grimma musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Oscar Haustein (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 7:0 gingen die Bautzener als Sieger vom Platz. Der FSV Budissa Bautzen sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch (75. Baudisch), Hennig (72. Cellarius), M. Noack (61. Orosz), Käppler, Müller, Kloß (61. A. Rohlik), Schröder, Zech, D. Rohlik (72. Haustein), Gerhardi

FC Grimma: Cap – Werner (81. Pistol), Nitschke, Tröger (46. Kind), Janz (46. Seidl), Spreitzer (46. Kaba), Vogel, Ziffert, Bartsch, Katzenberger, Rieger (73. Wächtler)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303