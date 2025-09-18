Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen hinnehmen.

Kolkwitz/MTU. Das Spiel zwischen Krieschow und Plauen ist mit einer deutlichen 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Plauener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Valentin Sponer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

VfB 1921 Krieschow liegt 0:2 zurück – Minute 60

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Luca Grimm den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Krieschow erlangte (63.). Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Dreßler (46. Grimm), Hebler, Pahlow, Zizka (85. Zurawsky), Pereira Rodrigues, Gerstmann (66. Antosiak), Felgenträger (66. Michalski), Bittroff, Raak, Knechtel

VFC Plauen: Pischon – Haake, Schubert, Limmer, Eichie (58. Winter), Hussain (58. Kämpfer), Tanriver, Sponer, De Moura Beal, Profis (67. Plank), Martynets (86. Greenham)

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310