Halle/MTU. Die Partie zwischen dem VfL Halle 96 und der VfB Germania Halberstadt hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Halberstadt auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Davidson Tomás Cabral für Halle traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen (30.). Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Silvio Rust der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

VfL Halle 96 und VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 61

In der Nachspielzeit nutzte die VfB Germania Halberstadt noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Emilio Stobbe (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Halberstädter Elf erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Jagupov, Jagatic, Bölke, Hüttig, Marks, Cabral, Haese, Lubsch (77. Pessel), Kurti (68. Borval), Oikonomidis

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Grzega, Zeidler, Huber, Ertmer (90. Hujdurovic), Kuffner Sandri, Klaschka (70. Kühnhardt), Hackethal, Heinrich, Stobbe

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98