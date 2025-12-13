Der SC Freital sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Grimma.

Freital/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SC Freital und FC Grimma mit einem torarmen 1:0 (0:0). 217 Zuschauer waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Böcker, Adler, Herold (86. Ranninger), Fluß (89. Milicevic), Weidauer (86. Seyfert), Tänzer (70. Hendrich), Michael, Schulze (70. Heidler), Von Brezinski, Menz

FC Grimma: Cap – Kind, Pistol, Markus (84. Förster), Rieger, Mattheus (74. Hübner), Kaba (84. Seidl), Werner, Janz, Ziffert, Vogel

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217