Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Bautzen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal ist gleichauf geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Rosario Schulze mit einem Strafstoß für Stendal traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 83

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Karl-Ludwig Zech den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Bautzener Team errang (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, Gerhardi, Hentsch, Cellarius (65. Haustein), A. Rohlik (51. Orosz), Hennig (65. Schäller), D. Rohlik, Zech, M. Noack, Kloß

1. FC Lok Stendal: Poser – Mahrhold, Stark, Schulze, Masuth, Kaschlaw, Ilchenko (36. Kohl), Salge (70. Witte), Knoblich, Buschke, Schaarschmidt (80. Grigo)

Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246