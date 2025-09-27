Ergebnis 7. Spieltag Kräftemessen zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen endet unentschieden 0:0
Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem FSV Budissa Bautzen am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.
Sandersdorf/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Zuschauer waren im Sport- u. Freizeitzentrum live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 7
Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz 13.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen
SG Union Sandersdorf: Räthel – Stashenko (72. Walter), Hamella, Seifert, Choschnau, Sponholz, Farkas (72. Koto'o Djouokou), Brunner (82. Exner), Sauer (82. Jauck), Wonneberger (88. Scheibe), Schnabel
FSV Budissa Bautzen: Hübner – Zech, Rohlik, Schäller (64. Haustein), Schröder, Noack, Hentsch, Noack (46. Orosz), Gerhardi, Hennig, Cellarius (46. Käppler)
; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50