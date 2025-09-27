Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem FSV Budissa Bautzen am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Kräftemessen zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen endet unentschieden 0:0

Sandersdorf/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Zuschauer waren im Sport- u. Freizeitzentrum live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

0:0 für SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen –

Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Stashenko (72. Walter), Hamella, Seifert, Choschnau, Sponholz, Farkas (72. Koto'o Djouokou), Brunner (82. Exner), Sauer (82. Jauck), Wonneberger (88. Scheibe), Schnabel

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Zech, Rohlik, Schäller (64. Haustein), Schröder, Noack, Hentsch, Noack (46. Orosz), Gerhardi, Hennig, Cellarius (46. Käppler)

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50