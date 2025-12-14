Der FSV Budissa Bautzen hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:3 (1:1).

Bautzen/MTU. Die Begegnung zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem RSV Eintracht 1949 hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus RSV auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:3 (1:1) für sich.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Theo Schäller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tom Fron den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel FSV Budissa Bautzen gegen RSV Eintracht 1949 – 30. Minute

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Maximilian Noack kam rein für Toni Orosz und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite sprang Arthur Ekalle für Luca Krüsemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Arthur Ekalle (RSV) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:1 verließen die Brandenburger den Platz als Sieger. Der FSV Budissa Bautzen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Orosz (68. M. Noack), Böhme, Gerhardi, Kloß, Käppler, Zech, Rohlik, Schäller, M. Noack, Cellarius (79. Haustein)

RSV Eintracht 1949: Löffler – Steinborn, Kruska, Wurster (90. Yatkiner), Hellwig, Plumpe (87. Jupolli), Mustapha, Güllmeister (87. Göth), Fron, Samson, Krüsemann (70. Ekalle)

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200