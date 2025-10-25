Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der RSV Eintracht 1949 vor 113 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger schlugen die Gäste aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gino Dörnte den Ball ins Netz.

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Endi Jupolli den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (60.). Damit war der Erfolg der Brandenburger gesichert. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Jupolli (72. Seeger), Mustapha (46. Güllmeister), Samson, Kruska, Hellwig, Steinborn (81. Yatkiner), Plumpe (72. Krüsemann), Fron, Wurster (90. Koschembahr), Sommer

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (79. Schmidt), Lisowski, Farwig, Schmidt, Dörnte (79. Radomski), Engelhardt, Pandyal (70. Raeck), Wersig, Hess (14. Pillich), Taiwo (46. Hunter)

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113