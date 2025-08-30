Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der SC Freital vor 237 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Empor Glauchau freuen.

Freital/MTU. Die 237 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten das Team aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für SC Freital – 71. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Philip Weidauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SC Freital sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Böcker, Horschig (77. Hendrich), Tänzer, Fluß (77. Schulze), Frenzel, Schiemann (68. Weidauer), Herold, Adler, Von Brezinski (86. Melcher), Heidler (86. Kreische)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Mack, Sieber, Hähnel, Werrmann, Knoll (50. Albustin), Bochmann (83. Degel), Luge (46. Mende), Börner (83. Schädel), Anger (66. Barth), Hertel

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237