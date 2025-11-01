Die SG Union Sandersdorf hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:4 (1:1).

SG Union Sandersdorf verliert auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen RSV Eintracht 1949

Sandersdorf/MTU. Das Match zwischen Sandersdorf und RSV ist mit einer klaren 1:4 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Dominik Kruska (RSV Eintracht 1949) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Pascal Sauer (23.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SG Union Sandersdorf und RSV Eintracht 1949 – 23. Minute

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 60. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Brandenburger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Till Plumpe schoss und traf in Spielminute 66. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:1 verließen die Brandenburger den Platz als Sieger. In Spielminute 84 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – RSV Eintracht 1949

SG Union Sandersdorf: Räthel – Jauck, Mehnert (59. Schnabel), Sauer (71. Mittmeier), Farkas, Seifert, Sponholz (79. Koto'o Djouokou), Hamella, Scheibe (71. Walter), Choschnau, Nakano (71. Exner)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron, Kruska, Samson, Güllmeister, Steinborn (87. Koschembahr), Sommer (87. Vujic), Plumpe (81. Seeger), Wurster (81. Yatkiner), Mustapha, Jupolli (68. Hauck)

Tore: 0:1 Dominik Kruska (9.), 1:1 Pascal Sauer (23.), 1:2 Lennart Pascal Jauck (60.), 1:3 Till Plumpe (66.), 1:4 Saheed Mustapha (79.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Benjamin Arnold, Louis Kehl; Zuschauer: 42