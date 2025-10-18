Mit einer Niederlage für die SG Union Sandersdorf endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:1).

Sandersdorf/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SG Union Sandersdorf und die VfB Germania Halberstadt am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Philipp Heller für Halberstadt traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sandersdorfer revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Louis Walter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

SG Union Sandersdorf Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 52

In der 80. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein.

In der Nachspielzeit nutzte die VfB Germania Halberstadt noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Emilio Stobbe (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Halberstädter Elf erzielen (90.+2). Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Mehnert, Farkas (72. Sauer), Choschnau, Stashenko (46. Wonneberger), Schnabel, Scheibe (72. Brunner), Hamella, Walter (87. Koto'o Djouokou), Nakano

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Stobbe, Ertmer (73. Huber), Heinrich, Hackethal, Boateng (58. Klaschka), Grzega, Rust, Heller, Kohn, Hujdurovic (81. Zeidler)

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Lars Albert, Louis Kehl; Zuschauer: 89