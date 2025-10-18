Dem VfB Auerbach 1 glückte es am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 305 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 305 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher besiegten die Gäste aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Cedric Graf für Auerbach traf und sechs Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (51.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Pascal Holger Schardt den Ball ins Netz (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Vojtech Cermus kam rein für Max Roscher und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Vojtech Cermus (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 3:0 gingen die Auerbacher als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Kaiser (66. Voigt), Guzlajevs (90. Lippmann), Birkner, Bauer, Graf (76. Spranger), Kadric, Hache (76. Weigel), Roscher (66. Cermus), Schardt, Schmidt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte (76. Radomski), Schmidt, Pandyal (56. St. Louis), Farwig, Taiwo, Hunter (76. Müller), Engelhardt (68. Lisowski), Raeck (68. Pillich), Singbeil, Hess

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305