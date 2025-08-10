Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte der VfB Germania Halberstadt ein 1:0 (1:0)-Triumph über den VfB Auerbach 1.

Halberstadt/MTU. 1:0 (1:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt und VfB Auerbach 1. 356 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ahmad Chahrour (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Manuel Rost vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Davis Boateng den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die VfB Germania Halberstadt hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB Auerbach 1

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hujdurovic (86. Conrad), Ertmer, Hackethal, Kohn, Klaschka (65. Kühnhardt), Grzega, Heinrich, Boateng (65. Huber), Heller, Rust

VfB Auerbach 1: Birke – Hache, Guzlajevs, Roscher (66. Bauer), Brejcha, Schardt, Voigt, Birkner (66. Kaiser), Kadric (76. Weigel), Schmidt, Cermus (76. Spranger)

Tore: 1:0 Davis Boateng (41.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, David Isaias Petzak; Zuschauer: 356