Dem VFC Plauen gelang es am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 4:1 (0:1) zu besiegen. 475 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Plauen/MTU. In einer überraschenden Wende hat der VFC Plauen nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Das Gegentor konnten die Plauener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Johan Martynets den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal – Minute 52

Spielstand 1:1. Das Plauener Team konnte weiter vorlegen und erkämpfte sich einen Vorsprung. Victor Habermann Passionoto versenkte den Ball in der 58. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Tyron Profis, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (82.).

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Haake (89. Limmer), Profis (87. Plank), Winter (87. Wagner), Michalek, Habermann Passionoto, Hussain (87. Träger), Sponer, Schubert, Martynets (89. Burdusudis), De Moura Beal

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Witte, Kaschlaw, Stark, Knoblich (74. Grigo), Scheffler, Schulze, Ilchenko, Buschke, Masuth

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475