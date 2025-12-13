Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VFC Plauen vor 475 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Plauen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plauener revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Johan Martynets erzielt.

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal – 52. Minute

Spielstand 1:1. Das Plauener Team konnte weiter vorlegen und erkämpfte sich einen Vorsprung. Victor Habermann Passionoto traf in der 58. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Tyron Profis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Plauener entschieden.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Habermann Passionoto, Schubert, Hussain (87. Träger), Haake (89. Limmer), Martynets (89. Burdusudis), Profis (87. Plank), Sponer, Michalek, De Moura Beal, Winter (87. Wagner)

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw, Schaarschmidt, Schulze, Witte, Ilchenko, Knoblich (74. Grigo), Stark, Buschke, Scheffler, Masuth

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475