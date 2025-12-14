Der VfB Germania Halberstadt A1 gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Finn Luca Stemmler für Halberstadt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Youen Schrader erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (47.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Stender (56. Michl), Naujoks, Schürmann, Lancine (79. Leube), Schrader, Leopold (56. Schneider), Stemmler (73. Bönicke), Kosock, Knoche (79. Richter)

Turbine Halle: Worch – Canabate Kasparek, Merschky, Waschkowitz, Zaeske (46. Sultanaliev), Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Brandt, Saile, Só (75. Förster), Hohl (83. Dichtl), Ries

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40