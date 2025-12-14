Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen und SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Ben Grenzebach das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (49.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tobias Nitsche (55.) erzielt wurde.

In der 74. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Tim Hering wurde für Lennox Ruppe eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Felix Herzel für Moritz Franzke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Moritz Franzke (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erlangen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle, Ehrich, Buchhorn, Lange (90. Nicolai), Ruppe (87. Hering), Grenzebach, Bärwolf, Bühling, Schütz, Schremmer

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Herzel (82. Franzke), Osterland, Mittmeier, Nitsche, Wieczorek (51. Seide), Stagat, Pätzke, Uhte, Koto'o Djouokou, Groh

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15