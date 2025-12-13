Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VFC Plauen vor 475 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Plauen/MTU. Plauen – Stendal: Nachdem der VFC Plauen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (0:1).

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Das Gegentor konnten die Plauener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Johan Martynets den Ball ins Netz.

Minute 52 VFC Plauen auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Es stand Unentschieden. Der VFC Plauen konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Habermann Passionoto schoss und traf in Minute 58. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tyron Profis (Plauen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:1 gingen die Plauener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Habermann Passionoto, Martynets (89. Burdusudis), De Moura Beal, Haake (89. Limmer), Sponer, Hussain (87. Träger), Winter (87. Wagner), Michalek, Schubert, Profis (87. Plank)

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw, Schaarschmidt, Schulze, Ilchenko, Witte, Scheffler, Masuth, Buschke, Knoblich (74. Grigo), Stark

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475