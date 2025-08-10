Eine Niederlage für den VFC Plauen besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Empor Glauchau mit 0:1 (0:0).

VFC Plauen unterliegt VfB Empor Glauchau knapp mit 0:1

Plauen/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen VFC Plauen und VfB Empor Glauchau mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 1.034 Fußballfans waren im Vogtlandstadion Hauptstadion live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Der VFC Plauen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – De Moura Beal, Winter (77. Schubert), Sponer, Tanriver, Limmer (77. Kämpfer), Martynets, Hussain (55. Eichie), Profis (62. Wagner), Haake, Habermann Passionoto (77. Schmeißer)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Börner, Bochmann, Riesen, Sieber, Mack (62. Mende), Hertel (77. Albustin), Werrmann (83. Gaida), Knoll (83. Bernhardt), Ullmann, Anger

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034