Der VFC Plauen hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den FSV Budissa Bautzen mit 0:2 (0:1).

Plauen/MTU. Vor 612 Zuschauern hat sich das Team von Sedat Gören mit 0:2 (0:1) gegen Bautzen eine Niederlage eingestehen müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VFC Plauen liegt 0:2 im Rückstand – 61. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Felix Hennig den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (61.). Damit war der Erfolg der Bautzener entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Plauener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen

VFC Plauen: Pischon – Sponer, Schubert (46. Plank), De Moura Beal, Limmer, Profis (85. Eren), Eichie (46. Kämpfer), Martynets, Winter (46. Hussain), Tanriver, Haake (71. Träger)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, Kloß (85. Schäller), Haustein (64. Orosz), Gerhardi, Schröder, Käppler, Rohlik, Noack, Hentsch, Zech (90. Noack)

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (45.+2), 0:2 Felix Hennig (61.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Christian Schlömann, Carl Wundram; Zuschauer: 612