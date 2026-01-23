Ein 5:5 (3:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Barleben 1911 und VfB Ottersleben am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Barleben/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben am Samstag 5:5 (3:2) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Wenzel Leuschner für Ottersleben traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Faris Hamidovic den Ball ins Netz (16.).

16. Minute FSV Barleben 1911 gleichauf mit VfB Ottersleben – 1:1

Spielstand 1:1. Das Barleber Team legte weiter vor und erkämpfte sich die Führung. Tim Luca Müller schoss und traf in der 29. Minute, gefolgt von Martin Winter (37.). Es wollte den Barlebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. 3:3. Die Barleber revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Arthur Fromme traf in Minute 63. So leicht ließen sich die Magdeburger nicht abhängen. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Fromme, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Barleber zu erlangen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – Hoffmann, Resch, Schröter, Müller, Korbginski, Hamidovic, J. L. Meyer, J. P. Meyer, Winter (46. Teubner), Fromme

VfB Ottersleben: Koch – Niemann (71. Böer), Rüger (35. Bogunski), Lieck, Agte, Leuschner (46. Fadjinou), Lübke, Michalzik, Raschauer, Yunashev

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25