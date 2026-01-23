Ergebnis 9. Spieltag Niederlage vor heimischem Publikum: VfB Ottersleben muss 1:4 gegen SG Dessau/Kochstedt akzeptieren
Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem VfB Ottersleben am Samstag nicht, als er sich vor 20 Zuschauern mit 1:4 (1:2) gegen die SG Dessau/Kochstedt geschlagen geben musste.
Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Pabst. Der Trainer von Ottersleben musste sein Team bei einer 1:4 (1:2)-Niederlage gegen Dessau beobachten.
Darvin Francis Hajowsky (SG Dessau/Kochstedt) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Emilio Becker (30.) erzielt wurde.
Minute 30: VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück
Es sah nicht gut aus für den VfB Ottersleben. In Minute 31 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Carlo Fiete Fülla traf für Dessau in Minute 51. Spielstand 3:1 für die SG Dessau/Kochstedt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 9
In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Hajowsky, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (67.). Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SG Dessau/Kochstedt
VfB Ottersleben: Koch – Multhaupt, Bogunski, Niemann (81. Ibrahim), Fadjinou (76. D. Raschauer), Lieck, Krietsch (81. Böer), Lübke (76. Schulz), Rehwald (66. Safdari), B. Raschauer
SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Krieg, Alhamwi (61. Spielau), Hajowsky (75. Bro), Becker, Saalmann, Seidler (85. Vetter), Panzer, Fülla, Khan (57. Täubrecht), Karbath
Tore: 0:1 Darvin Francis Hajowsky (21.), 0:2 Emilio Becker (30.), 1:2 Mahugnon Sadeler Fadjinou (31.), 1:3 Carlo Fiete Fülla (51.), 1:4 Darvin Francis Hajowsky (67.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 20