Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den VfB Ottersleben feiern. Vor 61 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Freitag dem Gegner aus Ottersleben souveräne sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Paul-Leon Uhte (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (14.).

14. Minute: SG Union Sandersdorf mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tobias Nitsche den Ball über die Torlinie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak, Mittmeier (61. Herzel), Stagat (63. Bergmann), Mühlbauer (63. Franzke), Uhte, Wieczorek, Schneider (61. Pätzke), Seide, Osterland (61. Nitsche), Groh

VfB Ottersleben: Elbert – Fadjinou, Safdari (63. Thielecke), Niemann, Raschauer (85. Neumann), Yunashev, Lübke, Raschauer, Bogunski, Agte (63. Liese)

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61