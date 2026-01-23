Klar unterlegen zeigte sich der VfB Ottersleben im Spiel gegen die NSG SSC/RW Weißenfels am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Ottersleben und Weißenfels ist mit einer deutlichen 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Ingolf Schöniger, als Robin Buttlar für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Jaime Ian Kalkofen (52.).

VfB Ottersleben sieht sich 0:2 im Rückstand – 52. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 67: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lucas Menzel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Kalkofen den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 und 90 zwei Spieler vom Platz nehmen. Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB Ottersleben: Koch – Lieck, Fadjinou, Yunashev (57. Kocaoglu), Bogunski (73. Thielecke), Lübke, Michalzik, Agte, Niemann, B. Raschauer, (73. D. Raschauer)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Perrey (46. Mertin), Heerdegen, Buttlar, Wagner, Menzel (69. Borkmann), Schulze, Kalkofen, Kuhles, Brendel (76. Magul), Almutaleb (32. Klose)

Tore: 0:1 Robin Buttlar (45.), 0:2 Jaime Ian Kalkofen (52.), 0:3 Lucas Menzel (67.), 0:4 Jaime Ian Kalkofen (70.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Henry Schmidt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 30