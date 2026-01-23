Eine bittere Schlappe erlitt der VfB Ottersleben an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die NSG SSC/RW Weißenfels. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Robin Buttlar (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jaime Ian Kalkofen der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (52.).

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 67: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lucas Menzel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Kalkofen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu festigen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 und 90 zwei Spieler vom Platz nehmen. Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB Ottersleben: Koch – Lübke, Agte, Yunashev (57. Kocaoglu), Lieck, Fadjinou, Niemann, (73. D. Raschauer), Michalzik, B. Raschauer, Bogunski (73. Thielecke)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Menzel (69. Borkmann), Schulze, Kuhles, Brendel (76. Magul), Kalkofen, Wagner, Heerdegen, Buttlar, Perrey (46. Mertin), Almutaleb (32. Klose)

Tore: 0:1 Robin Buttlar (45.), 0:2 Jaime Ian Kalkofen (52.), 0:3 Lucas Menzel (67.), 0:4 Jaime Ian Kalkofen (70.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Henry Schmidt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 30