Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Pabst. Der Trainer von Ottersleben musste sein Team bei einer 1:4 (1:2)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Nach lediglich 21 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Dessauer legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Emilio Becker der Torschütze (30.).

VfB Ottersleben liegt 0:2 im Rückstand – 30. Minute

Es sah nicht gut aus für den VfB Ottersleben. In Minute 31 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Carlo Fiete Fülla traf für Dessau in Minute 51. Spielstand 3:1 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hajowsky den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (67.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden. Der VfB Ottersleben rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SG Dessau/Kochstedt

VfB Ottersleben: Koch – Bogunski, B. Raschauer, Lübke (76. Schulz), Multhaupt, Rehwald (66. Safdari), Fadjinou (76. D. Raschauer), Niemann (81. Ibrahim), Krietsch (81. Böer), Lieck

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Alhamwi (61. Spielau), Hajowsky (75. Bro), Fülla, Panzer, Seidler (85. Vetter), Khan (57. Täubrecht), Karbath, Becker, Krieg, Saalmann

Tore: 0:1 Darvin Francis Hajowsky (21.), 0:2 Emilio Becker (30.), 1:2 Mahugnon Sadeler Fadjinou (31.), 1:3 Carlo Fiete Fülla (51.), 1:4 Darvin Francis Hajowsky (67.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 20