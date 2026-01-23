Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der SG Union Sandersdorf den VfB Ottersleben am Freitag vom Spielfeld.

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Freitag im Tor der Gegner aus Ottersleben untergebracht.

Paul-Leon Uhte (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sandersdorfer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (14.).

2:0 Vorsprung für SG Union Sandersdorf – Minute 14

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Ottersleben e.V. steckte einmal Gelb ein. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Stagat (63. Bergmann), Schneider (61. Pätzke), Uhte, Seide, Mittmeier (61. Herzel), Groh, Mackowiak, Osterland (61. Nitsche), Mühlbauer (63. Franzke), Wieczorek

VfB Ottersleben: Elbert – Agte (63. Liese), Fadjinou, Raschauer (85. Neumann), Safdari (63. Thielecke), Niemann, Raschauer, Bogunski, Yunashev, Lübke

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61